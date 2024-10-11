Бердымухамедов решил наградить Путина медалью в честь 300-летия поэта Фраги
Лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов решил наградить президента России Владимира Путина медалью в честь 300-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Бердымухамедов отметил, что РФ организовала масштабное празднование этой памятной даты.
Президент Туркмении наградил Владимира Путина. Видео © Life.ru
«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за поддержку и содействие в этой работе. Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью «Махтумкули Фраги», это станет ещё одним ярким символом между нашими народами и странами. Поздравляю», — сказал туркменский лидер в ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».
Поэт Махтумкули Фраги считается прародителем литературного туркменского языка. Благодаря его трудам туркмены отказались от традиционной арабо-персидской метрики в пользу силлабической системы.
Напомним, Путин прибыл в Ашхабад по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. В ходе поездки Путин выступил на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Там он заявил, что Россия готова обсуждать с друзьями строительство нового мирового порядка. По словам главы государства, мир вступил в эпоху коренных изменений, и этот процесс не остановить.
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