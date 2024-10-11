Бердымухамедов решил наградить Путина медалью в честь 300-летия поэта Фраги

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за поддержку и содействие в этой работе. Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью «Махтумкули Фраги», это станет ещё одним ярким символом между нашими народами и странами. Поздравляю», — сказал туркменский лидер в ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».