Путин: РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка

Россия готова обсуждать со своими друзьями возможности построения нового миропорядка. Об этом заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». По словам главы государства, Москва выступает за «максимально широкую» дискуссию о взаимодействии в этих условиях.