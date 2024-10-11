Путин: РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия готова обсуждать со своими друзьями возможности построения нового миропорядка. Об этом заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». По словам главы государства, Москва выступает за «максимально широкую» дискуссию о взаимодействии в этих условиях.
«Россия <...> открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — заявил глава российского государства.
Напомним, Путин приехал в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Во время пребывания в стране лидер поучаствует в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Помимо этого, ожидается, что Путин проведёт встречу с новым главой Ирана Масудом Пезешкианом.