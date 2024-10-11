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11 октября, 05:20

Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Туркменистане. Глава государства прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) республики для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Путин встретился с Сердаром Бердымухамедовым. Видео © Life.ru

На видео — то, как российского лидера, приехавшего на «Аурусе», встречает президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. На форуме ожидается выступление Путина, а также глав других государств.

Кремль публикует видео с Владимиром Путиным в Ашхабаде
Кремль публикует видео с Владимиром Путиным в Ашхабаде

Напомним, что глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Кроме того, ожидается, что Путин проведёт встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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Life.ru

Матвей Константинов
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