Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Туркменистане. Глава государства прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) республики для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин встретился с Сердаром Бердымухамедовым. Видео © Life.ru
На видео — то, как российского лидера, приехавшего на «Аурусе», встречает президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. На форуме ожидается выступление Путина, а также глав других государств.
Напомним, что глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Кроме того, ожидается, что Путин проведёт встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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