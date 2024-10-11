Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Туркменистане. Глава государства прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) республики для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.