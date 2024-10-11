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11 октября, 05:10

Кремль публикует видео с Владимиром Путиным в Ашхабаде

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-служба Кремля публикует видео с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде — столице Туркменистана. Ожидается, что глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций».

Кроме того, российский лидер встретится с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны договорились о контактах.

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Напомним, что глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Также запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Матвей Константинов
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