Кремль публикует видео с Владимиром Путиным в Ашхабаде

Пресс-служба Кремля публикует видео с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде — столице Туркменистана. Ожидается, что глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций».

Кроме того, российский лидер встретится с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны договорились о контактах.

Напомним, что глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Также запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.