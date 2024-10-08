Путин назвал обеспечение безопасности приоритетом стран СНГ
Одним из наиболее важных аспектов деятельности СНГ является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече глав стран содружества в Москве. Фрагмент выступления опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин о сотрудничестве стран СНГ в сфере безопасности. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Важнейшим направлением деятельности Содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб. В этом контексте хотелось бы отметить принимаемую нами сегодня программу дерадикализации, подготовленную по инициативе президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева», — заявил российский лидер.
Глава РФ уточнил, что цель программы — не допустить легитимизацию радикальных и экстремистских элементов и движений и при этом выстроить межконфессиональный диалог. Путин подчеркнул особую важность того, что страны Содружества выступают за справедливый миропорядок, который будет строиться на базе общепризнанных принципов международного права, где ООН будет занимать центральную роль.
Во время заседания Совета глав стран СНГ в узком формате Владимир Путин предложил ввести почётное звание Города трудовой славы Содружества. Этой наградой будут удостоены города, которым принадлежит особый вклад в победу советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне. Российский лидер добавил, что это было символом глубокого почтения и гордости к подвигу наших предков. Также президент РФ констатировал, что авторитет СНГ в качестве регионального интеграционного объединения продолжает активно укрепляться в мировом сообществе.
Telegram / «Кремль. Новости»