Путин назвал обеспечение безопасности приоритетом стран СНГ

Одним из наиболее важных аспектов деятельности СНГ является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече глав стран содружества в Москве. Фрагмент выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин о сотрудничестве стран СНГ в сфере безопасности. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Важнейшим направлением деятельности Содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб. В этом контексте хотелось бы отметить принимаемую нами сегодня программу дерадикализации, подготовленную по инициативе президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева», — заявил российский лидер.