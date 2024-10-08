Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ

В мире активно продолжает укрепляться авторитет Содружества Независимых Государств как регионального интеграционного объединения. Об этом на саммите СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения», — сказал он.

По словам главы государства, сейчас участники Содружества продолжают действовать «на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства». Страны также включаются в решение различных ключевых задач по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.