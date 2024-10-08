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8 октября, 14:52

Путин отметил последовательное укрепление авторитета СНГ

В мире активно продолжает укрепляться авторитет Содружества Независимых Государств как регионального интеграционного объединения. Об этом на саммите СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения», — сказал он.

По словам главы государства, сейчас участники Содружества продолжают действовать «на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства». Страны также включаются в решение различных ключевых задач по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.

Путин: Доля национальных валют в расчётах между странами СНГ превысила 85%
Путин: Доля национальных валют в расчётах между странами СНГ превысила 85%

Раннее в рамках заседания Совета глав государств СНГ в узком формате Путин выступил с предложением создать почётное звание Города трудовой славы СНГ. Такую награду смогут получить города, которые внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. По словам лидера России, это станет символом глубокого уважения и гордости за коллективный подвиг народов.

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Life.ru

Наталья Афонина
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