Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов в СНГ

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести почётное звание Города трудовой славы СНГ. Об этом он заявил, выступая на Совете глав государств Содружества в Москве.

«Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почётное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что это будет символом глубокого уважения и гордости за коллективный подвиг народов. Кроме того, российский лидер предложил включить воинские мемориалы стран СНГ в один общий реестр, который можно создать на базе функционирующей с 2016 года российской интернет-платформы «Место памяти».