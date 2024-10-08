Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов в СНГ
Путин выступил с инициативой учредить в СНГ звание Города трудовой славы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести почётное звание Города трудовой славы СНГ. Об этом он заявил, выступая на Совете глав государств Содружества в Москве.
«Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почётное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции», — сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что это будет символом глубокого уважения и гордости за коллективный подвиг народов. Кроме того, российский лидер предложил включить воинские мемориалы стран СНГ в один общий реестр, который можно создать на базе функционирующей с 2016 года российской интернет-платформы «Место памяти».
«Мы с вами неоднократно говорили о том, что Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза», — подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение в Содружество Грузии, Украины и Молдавии будет иметь лишь положительный эффект как для этих стран, так и для всего СНГ. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что страны организации для России являются самыми близкими соседями и друзьями.