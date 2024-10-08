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8 октября, 14:05

Пашиняна во время ЗОЖной велопрогулки по Москве сопровождали «автолюбители» с оружием

Пашиняна во время велопрогулки по Москве сопровождал кортеж

Премьер-министр Армении, опубликовавший видео, как он рассекает лицом воздух, гоняя на велике по московской набережной, прихватил с собой на велопрогулку целый кортеж. На видео — гордый политик, казалось бы, в гордом одиночестве крутящий педали, однако уже на следующих кадрах видно, что это не так.

Никол Пашинян и его кортеж. Видео © VK / Без тормозов, Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan,

Оказалось, что армянский премьер был не один во время прогулки, а сопровождал его суровый кортеж из четырёх чёрных машин, а также два телохранителя, которые то ли за компанию, то ли по приказу залезли вместе с ним на велосипеды. Также в команде Пашиняна были машины ГИБДД и реанимобиль — на случай, если велогонщик перепутает тормоза или у «железного коня» отвалится седло.

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Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру российской столицы вдоль Москвы-реки. Политику пришлись по нраву живописные виды на набережную, открывающиеся с велодорожки, однако на своём видео он почему-то не показал огромный кортеж сзади себя.

Обложка ©

Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan, VK / Без тормозов

Владимир Озеров
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