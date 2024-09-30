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29 сентября, 21:39

«Велосипедный сезон подошёл к концу»: Президент Латвии упал с велосипеда и сломал запястье

Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда

Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда. Обложка © X / edgarsrinkevics

Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда. Обложка © X / edgarsrinkevics

Латвийский президент Эдгар Ринкевич упал с велосипеда и получил переломы правого запястья и пальцев левой руки. Об этом сообщил порталу Delfi советник главы государства по коммуникации Мартиньш Дрегерис.

Он сообщил, что инцидент произошёл 28 сентября во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне, однако в больницу президент обратился только на следующий день. Там у него диагностировали перелом запястья и пальцев. После этого он опубликовал на странице в соцсети X фото в гипсе.

«Велосипедный сезон подошёл к концу. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и персоналу травматологической и ортопедической больницы за помощь не очень умному пациенту. Латвийские медики — лучшие в мире», — написал Ринкевич.

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Более трагичная история произошла с российской туристкой в Грузии, которая не выжила после падения в подземный переход. Перед случившимся девушка гуляла вместе с подругой по ночному Тбилиси и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз».

Оксана Попова
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