«Велосипедный сезон подошёл к концу»: Президент Латвии упал с велосипеда и сломал запястье
Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда
Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда. Обложка © X / edgarsrinkevics
Латвийский президент Эдгар Ринкевич упал с велосипеда и получил переломы правого запястья и пальцев левой руки. Об этом сообщил порталу Delfi советник главы государства по коммуникации Мартиньш Дрегерис.
Он сообщил, что инцидент произошёл 28 сентября во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне, однако в больницу президент обратился только на следующий день. Там у него диагностировали перелом запястья и пальцев. После этого он опубликовал на странице в соцсети X фото в гипсе.
«Велосипедный сезон подошёл к концу. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и персоналу травматологической и ортопедической больницы за помощь не очень умному пациенту. Латвийские медики — лучшие в мире», — написал Ринкевич.
Более трагичная история произошла с российской туристкой в Грузии, которая не выжила после падения в подземный переход. Перед случившимся девушка гуляла вместе с подругой по ночному Тбилиси и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз».