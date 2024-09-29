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29 сентября, 15:32

Последние секунды жизни россиянки, погибшей в Тбилиси под песню Пугачёвой, попали на видео

Появилось видео момента гибели россиянки, упавшей в подземный переход в Тбилиси

Появилось видео с последними мгновениями жизни российской туристки, которая погибла в Грузии. Перед трагедией девушка гуляла вместе с подругой по ночному Тбилиси и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз». Внезапно россиянка оступилась и упала в подземный переход.

Видео гибели россиянки в Тбилиси под песню «В последний раз». Видео © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

На кадрах видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощённо. Она смеялась и развлекалась. В какой-то момент туристка оступилась и упала в подземный переход. Врачи зафиксируют у неё перелом основания черепа.

Трагедия произошла на площади Первой Республики в центре Тбилиси. Подруга погибшей вызвала скорую, но, увы, медики были бессильны. Сейчас на месте трагедии лежат цветы.

Тело пропавшего туриста на сапе вынесло из моря в районе Голубой бухты в Геленджике
Тело пропавшего туриста на сапе вынесло из моря в районе Голубой бухты в Геленджике
Обложка ©

Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

Наталья Демьянова
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