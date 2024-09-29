Последние секунды жизни россиянки, погибшей в Тбилиси под песню Пугачёвой, попали на видео
Появилось видео момента гибели россиянки, упавшей в подземный переход в Тбилиси
Появилось видео с последними мгновениями жизни российской туристки, которая погибла в Грузии. Перед трагедией девушка гуляла вместе с подругой по ночному Тбилиси и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз». Внезапно россиянка оступилась и упала в подземный переход.
Видео гибели россиянки в Тбилиси под песню «В последний раз». Видео © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
На кадрах видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощённо. Она смеялась и развлекалась. В какой-то момент туристка оступилась и упала в подземный переход. Врачи зафиксируют у неё перелом основания черепа.
Трагедия произошла на площади Первой Республики в центре Тбилиси. Подруга погибшей вызвала скорую, но, увы, медики были бессильны. Сейчас на месте трагедии лежат цветы.
Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия