Последние секунды жизни россиянки, погибшей в Тбилиси под песню Пугачёвой, попали на видео

Появилось видео с последними мгновениями жизни российской туристки, которая погибла в Грузии. Перед трагедией девушка гуляла вместе с подругой по ночному Тбилиси и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз». Внезапно россиянка оступилась и упала в подземный переход.

Видео гибели россиянки в Тбилиси под песню «В последний раз». Видео © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

На кадрах видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощённо. Она смеялась и развлекалась. В какой-то момент туристка оступилась и упала в подземный переход. Врачи зафиксируют у неё перелом основания черепа.