Тело пропавшего туриста на сапе вынесло из моря в районе Голубой бухты в Геленджике

Найдено тело туриста, который уплыл в море рыбачить на сапе с надувным креслом в Геленджике. Мужчину искали почти неделю. Об этом пишет SHOT.

Накануне вечером труп выбросило на берег в районе Голубой бухты. Как рассказала SHOT супруга 53-летнего Бориса Рылёва, опознания ещё не было, но, судя по одежде, это он.