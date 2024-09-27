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27 сентября, 05:19

Тело пропавшего туриста на сапе вынесло из моря в районе Голубой бухты в Геленджике

В Геленджике нашли тело туриста, пропавшего после плавания на сапборде

Найдено тело туриста, который уплыл в море рыбачить на сапе с надувным креслом в Геленджике. Мужчину искали почти неделю. Об этом пишет SHOT.

Накануне вечером труп выбросило на берег в районе Голубой бухты. Как рассказала SHOT супруга 53-летнего Бориса Рылёва, опознания ещё не было, но, судя по одежде, это он.

Рылев приехал в отпуск вместе с семьёй и заселился в отель в посёлке Джанхот. Каждый день мужчина выходил в море рыбачить на своём модернизированном сапе Magnum pro — он подготовил доску для долгого плавания для рыбалки: установил на неё надувное кресло.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Геленджике в течение четырёх дней не могли найти туриста, который отправился рыбачить, оборудовав для этого сапборд. 53-летний мужчина вышел на сапе в акваторию Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот.

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Владимир Озеров
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