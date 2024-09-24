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24 сентября, 07:39

В Геленджике уплывшего в море на сапе мужчину не могут найти четвёртые сутки

Туриста, который уплыл в море на сапе в Геленджике, не могут найти четвёртые сутки. Выяснилось, что он подготовил доску для долгого плавания для рыбалки: установил на неё надувное кресло. Об этом пишет SHOT.

Сапборд, на котором пропал мужчина в Геленджике. Фото © SHOT

Сапборд, на котором пропал мужчина в Геленджике. Фото © SHOT

53-летний Борис Рылев приехал в отпуск вместе с семьёй, заселились в отель в посёлке Джанхот. Каждый день мужчина выходил в море рыбачить на своём модернизированном сапе Magnum pro. 21 сентября турист снова уплыл и не вернулся. По словам близких, погода была хорошей, дул небольшой ветер. Сегодня из-за штормового предупреждения поиски приостановили. Спасателям не удалось найти ни туриста, ни сап.

Мужчину унесло в море на самодельном плоту в Краснодарском крае
Мужчину унесло в море на самодельном плоту в Краснодарском крае

Напомним, ранее появилась информация, что 53-летний мужчина вышел на сапе в акваторию Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот. Однако на берег он так и не вернулся. Поиски пропавшего ведутся до сих пор, пока безрезультатно.

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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