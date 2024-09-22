В Геленджике мужчину на сапборде унесло в открытое море, его ищут
Мужчину унесло на сапборде в открытое море в Геленджике. Прямо сейчас на его поиски выдвигаются спасатели. По информации SHOT, сегодня утром 53-летний мужчина вышел на сапе в акваторию Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот.
После этого о его судьбе ничего не известно. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. В море вышли спасатели на катерах.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае мужчину унесло в море на самодельном плоту. Путешественник решил оставить своё сооружение дрейфовать в море. Помощь врачей мужчине не понадобилась.
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