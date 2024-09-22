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22 сентября, 11:34

В Геленджике мужчину на сапборде унесло в открытое море, его ищут

Мужчину унесло на сапборде в открытое море в Геленджике. Прямо сейчас на его поиски выдвигаются спасатели. По информации SHOT, сегодня утром 53-летний мужчина вышел на сапе в акваторию Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот.

После этого о его судьбе ничего не известно. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. В море вышли спасатели на катерах.

На Кубани мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию
На Кубани мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию

А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае мужчину унесло в море на самодельном плоту. Путешественник решил оставить своё сооружение дрейфовать в море. Помощь врачей мужчине не понадобилась.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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