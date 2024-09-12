На Кубани мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию

В курортном посёлке Джубга (Туапсинский район) в Краснодарском крае спасателям пришлось вызволять мужчину, который уснул на сапборде в море. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Спасатели вытащили из воды уснувшего на сапборде россиянина на Кубани. Видео © Telegram / Кубань-СПАС

«Мужчина вышел в море на сапборде, решил немного отдохнуть, прилёг и уснул. Когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Наступил вечер, поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина предпринял попытки вернуться к берегу, но тщетно», — указано в сообщении.

Мужчину стало относить от берега всё дальше, однако ему удалось обратиться к спасателям за помощью. Вечером специалисты вышли на катере в акваторию Чёрного моря. Поиски туриста осложнялись сильным ветром и темнотой, однако всё это время пострадавший находился на связи со спасателями. Его удалось обнаружить в десяти километрах от берега благодаря ориентирам с берега. Специалисты помогли забраться туристу на катер и доставили его в безопасное место.