Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:46

На Кубани мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию

У Туапсе спасли уснувшего на сапборде мужчину, которого унесло в море на 10 км

Спасатели и турист на Кубани. Обложка © Telegram / Кубань-СПАС

Спасатели и турист на Кубани. Обложка © Telegram / Кубань-СПАС

В курортном посёлке Джубга (Туапсинский район) в Краснодарском крае спасателям пришлось вызволять мужчину, который уснул на сапборде в море. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Спасатели вытащили из воды уснувшего на сапборде россиянина на Кубани. Видео © Telegram / Кубань-СПАС

«Мужчина вышел в море на сапборде, решил немного отдохнуть, прилёг и уснул. Когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Наступил вечер, поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина предпринял попытки вернуться к берегу, но тщетно», — указано в сообщении.

Мужчину стало относить от берега всё дальше, однако ему удалось обратиться к спасателям за помощью. Вечером специалисты вышли на катере в акваторию Чёрного моря. Поиски туриста осложнялись сильным ветром и темнотой, однако всё это время пострадавший находился на связи со спасателями. Его удалось обнаружить в десяти километрах от берега благодаря ориентирам с берега. Специалисты помогли забраться туристу на катер и доставили его в безопасное место.

Россиянка пропала во время шторма, но приплыла обратно спустя 3,5 часа
Россиянка пропала во время шторма, но приплыла обратно спустя 3,5 часа

А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае мужчину унесло в море на самодельном плоту. Путешественник решил оставить своё сооружение дрейфовать в море. Помощь врачей мужчине не понадобилась.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров