Мужчину унесло в море на самодельном плоту в Краснодарском крае

Мужчину на самодельном плоту унесло в акваторию Чёрного моря, его удалось спасти. О случившемся рассказали спасатели.

Мужчину унесло на плоту. Видео © Telegram / Кубань-СПАС

Путешественник из Краснодара, построил плот из подручных средств. На таком судне он планировал проплыть от Джубги до Шепси. В путь мужчина отправился в субботу утром, но всё пошло не по плану и его начало уносить в море. В итоге мореплаватель обратился за помощью к спасателям.

«Спасателям удалось обнаружить пострадавшего в 5 километрах от берега. Благодаря быстрому реагированию мужчину удалось спасти до наступления темноты, хотя возвращение на берег проходило в условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.

Пострадавший решил оставить своё сооружение дрейфовать в море. Помощь врачей ему не понадобилась. Как рассказали спасатели, отчаянному путешественнику повезло, что он смог дозвониться до помощи.