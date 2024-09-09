Мужчину унесло в море на самодельном плоту в Краснодарском крае
Мужчину на самодельном плоту унесло в акваторию Чёрного моря, его удалось спасти. О случившемся рассказали спасатели.
Мужчину унесло на плоту. Видео © Telegram / Кубань-СПАС
Путешественник из Краснодара, построил плот из подручных средств. На таком судне он планировал проплыть от Джубги до Шепси. В путь мужчина отправился в субботу утром, но всё пошло не по плану и его начало уносить в море. В итоге мореплаватель обратился за помощью к спасателям.
«Спасателям удалось обнаружить пострадавшего в 5 километрах от берега. Благодаря быстрому реагированию мужчину удалось спасти до наступления темноты, хотя возвращение на берег проходило в условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.
Пострадавший решил оставить своё сооружение дрейфовать в море. Помощь врачей ему не понадобилась. Как рассказали спасатели, отчаянному путешественнику повезло, что он смог дозвониться до помощи.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время шторма в море Новороссийска пропала женщина. Однако через 3,5 часа она самостоятельно приплыла обратно к берегу. Дело в том, что пропавшая оказалась профессиональной пловчихой.
Telegram / Кубань-СПАС