Путин: Доля национальных валют в расчётах между странами СНГ превысила 85%
В коммерческих операциях между странами — участниками СНГ доля национальных валют смогла превысить 85 процентов, констатировал российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите СНГ.
«Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», — сказал глава государства.
Напомним, сегодня президент принял участие и выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. На саммит приглашены самые близкие соседи, друзья и стратегические партнёры. Кроме того, Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего встретился с премьером Армении Пашиняном. Главной темой разговора российского политика с коллегами по СНГ стало урегулирование напряжённости между Баку и Ереваном.
Life.ru