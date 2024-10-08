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8 октября, 14:42

Путин: Доля национальных валют в расчётах между странами СНГ превысила 85%

В коммерческих операциях между странами — участниками СНГ доля национальных валют смогла превысить 85 процентов, констатировал российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите СНГ.

«Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», — сказал глава государства.

После переговоров с Алиевым Путин начал встречу с Пашиняном
После переговоров с Алиевым Путин начал встречу с Пашиняном

Напомним, сегодня президент принял участие и выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. На саммит приглашены самые близкие соседи, друзья и стратегические партнёры. Кроме того, Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего встретился с премьером Армении Пашиняном. Главной темой разговора российского политика с коллегами по СНГ стало урегулирование напряжённости между Баку и Ереваном.

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Life.ru

Наталья Афонина
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