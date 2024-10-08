Путин: Доля национальных валют в расчётах между странами СНГ превысила 85%

В коммерческих операциях между странами — участниками СНГ доля национальных валют смогла превысить 85 процентов, констатировал российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите СНГ.

«Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», — сказал глава государства.