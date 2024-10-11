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10 октября, 23:44

Путин прибыл в Туркмению с рабочим визитом

Глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.

В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития», который приурочен к 300-летию со дня рождения прославленного туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

В Туркмении российский лидер также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны уже договорились о контактах.

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Life.ru

Оксана Попова
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