Путин прибыл в Туркмению с рабочим визитом
Глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.
В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития», который приурочен к 300-летию со дня рождения прославленного туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.
В Туркмении российский лидер также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны уже договорились о контактах.
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