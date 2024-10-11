Путин прибыл в Туркмению с рабочим визитом

Глава государства Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.

В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития», который приурочен к 300-летию со дня рождения прославленного туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.