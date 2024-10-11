Путин: Мир вступил в эпоху коренных изменений, и этот процесс не остановить

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, и этот процесс носит необратимый характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. По словам главы государства, всё это близко «здравомыслящим людям».

«Всё это <...>, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений», — сказал глава государства, подчеркнув, что новый миропорядок отражает многообразие всей планеты.