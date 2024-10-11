Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 06:41

Путин: Мир вступил в эпоху коренных изменений, и этот процесс не остановить

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, и этот процесс носит необратимый характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. По словам главы государства, всё это близко «здравомыслящим людям».

«Всё это <...>, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений», — сказал глава государства, подчеркнув, что новый миропорядок отражает многообразие всей планеты.

Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для обсуждения с друзьями и партнёрами возможности построения нового миропорядка. Это также возможно в рамках ряда международных организаций.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Туркменистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров