В Иране призвали разрешить создание ядерного оружия, несмотря на запреты ислама

«Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого около 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран», — заявил член парламентской комиссии по культуре Хасан-Али Эхляки.