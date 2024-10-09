В Иране призвали разрешить создание ядерного оружия, несмотря на запреты ислама
Депутаты Ирана обратились в Совбез с просьбой разрешить создание ЯО
Группа иранских депутатов призвала Высший совет национальной безопасности разрешить создание в стране ядерного оружия из-за угроз Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.
«Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого около 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран», — заявил член парламентской комиссии по культуре Хасан-Али Эхляки.
В настоящее время оборонная доктрина Ирана, основанная на фетве Верховного лидера Али Хаменеи, запрещает разработку ядерного оружия, считая его производство несовместимым с исламом. Однако как отметил Эхляки, этот запрет может быть пересмотрен.
Как ранее сообщал Life.ru, вечером 1 октября Иран выпустил по еврейской территории порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы». В свою очередь, Израиль также пообещал ответить Ирану. Кроме того, еврейское государство не перестаёт обстреливать другие ближневосточные государства, где могут располагаться члены радикального движения. Так, накануне вечером ракета ЦАХАЛ прилетела в жилой дом в сирийском Дамаске. По предварительным данным, погибли не менее семи человек. К слову, ходят слухи, что Иран всё-таки обладает ядерной силой. В августе стало известно, что Тегеран ближе к концу 2024 года может объявить о наличии у себя такого вооружения.
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