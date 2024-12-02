Ван И призвал Германию «отбросить устаревший менталитет» холодной войны

Германия и Китай должны пересмотреть свои взаимоотношения, до сих пор имеющие отпечаток времён холодной войны, а также объединиться для общей борьбы с мировыми вызовами. Об этом сказал глава МИД КНР Ван И во время переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине.

«[Должны] отбросить устаревший менталитет конфронтации времён холодной войны, совместно противостоять внешним рискам, совместно реагировать на глобальные вызовы, прикладывать усилия для того, чтобы играть роль драйверов делового сотрудничества, инициаторов открытого развития, демонстрировать пример многосторонности», — приводятся слова Ван И на сайте китайского МИД.

Министр КНР добавил, что обе страны являются лидерами в мировой экономике и не должны позволять внешним силам разрушать международные связи, отстаивая принципы справедливого партнёрства и уважительного диалога. Ван И призвал Берлин быть ответственнее в создавшейся «хаотичной международной обстановке». Он напомнил, что китайско-германские отношения не должны рушиться под влиянием сторонних сил.

Министры также обменялись мнениями по украинскому конфликту. По словам Бербок, Китай должен продолжать оставаться союзником Европы и активнее проявлять себя в решении вопросов, связанных с Украиной. Ван И ответил, что у Пекина есть собственный взгляд на конфликт, после чего министр его подробно изложил.