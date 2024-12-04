Бербок нафантазировала об обстреле немецкого вертолёта российским кораблём в Балтийском море

Экипаж российского корабля якобы открыл огонь по вертолёту бундесвера, используя сигнальные ракеты. Воздушное судно выполняло разведывательную миссию над Балтийским морем. Как сообщили источники немецкого агентства DPA, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе.

При этом слова Бербок остались без каких-либо фактических подтверждений. Она привела ситуацию как пример «гибридной атаки РФ», при этом не упомянув ни о дате, ни о каких-либо дополнительных подробностях этого загадочного инцидента. Вместе с тем Бербок по каким-то причинам сделала умозаключение, что это судно могло уклоняться от санкций.