Бербок назвала условие для отправки немецких войск на Украину
Глава МИД ФРГ Бербок допустила отправку немецких войск на Украину
Если на Украине прекратится огонь, туда могут быть отправлены немецкие войска для обеспечения мира. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, её слова приводит Die Welt.
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — заявила дипломат.
РАнее новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что члены объединения могли бы послать войска на Украину для контроля за прекращением огня при переговорах. Она добавила, что идёт обсуждение с государствами, готовыми к вводу контингента.
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