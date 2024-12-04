Бербок назвала условие для отправки немецких войск на Украину

Если на Украине прекратится огонь, туда могут быть отправлены немецкие войска для обеспечения мира. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, её слова приводит Die Welt.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — заявила дипломат.