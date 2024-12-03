В ЕС начали обсуждать прекращение огня на Украине и ввод туда войск

В ЕС начали обсуждать возможность развёртывания войск на Украине в рамках перемирия с Россией и прекращения огня между сторонами. Прямо сейчас в европейских странах думают, как способствовать гарантиям безопасности Киева, сообщает «Франс Пресс». Агентство также уточняет, что Европа находится в поисках идеи, которую можно было бы предложить США.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — поделились в AFP со ссылкой на западных дипломатов.

Аналогичную информацию сообщили и во французском издании Le Monde. В агентстве рассказали, что лидеры Франции и Британии также приступили к обсуждению темы о введении войск на Украину.