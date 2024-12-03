«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 11:39

В ЕС начали обсуждать прекращение огня на Украине и ввод туда войск

AFP: В Европе начали обсуждать ввод войск на Украину в рамках перемирия с РФ

В ЕС начали обсуждать возможность развёртывания войск на Украине в рамках перемирия с Россией и прекращения огня между сторонами. Прямо сейчас в европейских странах думают, как способствовать гарантиям безопасности Киева, сообщает «Франс Пресс». Агентство также уточняет, что Европа находится в поисках идеи, которую можно было бы предложить США.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — поделились в AFP со ссылкой на западных дипломатов.

Аналогичную информацию сообщили и во французском издании Le Monde. В агентстве рассказали, что лидеры Франции и Британии также приступили к обсуждению темы о введении войск на Украину.

Генсек НАТО отреагировал на ультиматум Украины по поводу членства в альянсе
Генсек НАТО отреагировал на ультиматум Украины по поводу членства в альянсе

Напомним, ранее Еврокомиссия выступила с заявлением об отправке войск ЕС в Киев. Представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что «все опции на столе», они подразумевают и возможную отправку войск. Также она не упустила возможность сказать, что Евросоюз будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

Обложка ©

Freepik

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar