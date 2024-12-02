Еврокомиссия выступила с заявлением об отправке войск ЕС в Киев: «Опции на столе»
Еврокомиссия: ЕС пока не будет отправлять войска на Украину, опции «на столе»
Власти Евросоюза пока не собираются отправлять своих солдат на Украину, однако в учёт принимаются все возможные сценарии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
«Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было», — утверждает она.
Итконен заявила, что «все опции на столе», подразумевая и возможную отправку войск. Она также не упустила возможность сказать, что Евросоюз будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.
Было бы полезно прислушиваться в таком вопросе к собственным гражданам, прежде чем гнать стадами войска на Украину. Ранее в Париже прошёл митинг, участники которого требовали отказаться от любых идей отправки солдат на помощь ВСУ. Прозрел и бывший генсек НАТО Столтенберг, который всегда призывал украинцев воевать и умирать за свободу Европы до конца. Теперь он говорит, что страна может уступить территории ради прекращения огня. Примерно то же самое говорят и в США, даруя Украине священное право самостоятельно определить, какие земли она отдаст.
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