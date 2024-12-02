Еврокомиссия выступила с заявлением об отправке войск ЕС в Киев: «Опции на столе»

Власти Евросоюза пока не собираются отправлять своих солдат на Украину, однако в учёт принимаются все возможные сценарии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было», — утверждает она.