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2 декабря, 12:41

Еврокомиссия выступила с заявлением об отправке войск ЕС в Киев: «Опции на столе»

Еврокомиссия: ЕС пока не будет отправлять войска на Украину, опции «‎на столе»

Власти Евросоюза пока не собираются отправлять своих солдат на Украину, однако в учёт принимаются все возможные сценарии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было», — утверждает она.

Итконен заявила, что «все опции на столе», подразумевая и возможную отправку войск. Она также не упустила возможность сказать, что Евросоюз будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину
Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину

Было бы полезно прислушиваться в таком вопросе к собственным гражданам, прежде чем гнать стадами войска на Украину. Ранее в Париже прошёл митинг, участники которого требовали отказаться от любых идей отправки солдат на помощь ВСУ. Прозрел и бывший генсек НАТО Столтенберг, который всегда призывал украинцев воевать и умирать за свободу Европы до конца. Теперь он говорит, что страна может уступить территории ради прекращения огня. Примерно то же самое говорят и в США, даруя Украине священное право самостоятельно определить, какие земли она отдаст.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
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