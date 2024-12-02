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2 декабря, 07:31

Столтенберг допустил отказ Украины от территорий ради сделки с Россией

Столтенберг: Украина может прекратить огонь, временно уступив территории

Украина может быстро решить конфликт и прекратить огонь. Для этого Киеву необходимо временно уступить территории, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует РФ. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем»,передаёт Tagesschau слова бывшего генсека альянса.

Столтенберг предположил, что Украина может рассмотреть возможность «временной уступки» территорий для достижения прекращения огня. Сейчас Киеву важны гарантии безопасности, которые могут включать в себя вступление в НАТО и другие формы поддержки.

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Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Украина должна самостоятельно решить, какие территориальные уступки могут быть приемлемыми для достижения мирного соглашения с Россией. Он добавил, что такие важные для Киева решения не должны навязываться третьими странами, включая Соединённые Штаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Наталья Афонина
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