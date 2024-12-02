Столтенберг допустил отказ Украины от территорий ради сделки с Россией

Украина может быстро решить конфликт и прекратить огонь. Для этого Киеву необходимо временно уступить территории, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует РФ. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — передаёт Tagesschau слова бывшего генсека альянса.

Столтенберг предположил, что Украина может рассмотреть возможность «временной уступки» территорий для достижения прекращения огня. Сейчас Киеву важны гарантии безопасности, которые могут включать в себя вступление в НАТО и другие формы поддержки.