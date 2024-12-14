Путин отметил рост российской экономики, несмотря на беспрецедентные санкции
В России активно растёт государственная экономика, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».
«Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, на фоне грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств», — отметил российский лидер.
Напомним, сегодня, 14 декабря, Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам. Также президент подчеркнул, что Россия сможет выполнить все, задачи, которые перед ней стоят.
Life.ru