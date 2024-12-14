Путин отметил рост российской экономики, несмотря на беспрецедентные санкции

В России активно растёт государственная экономика, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».

«Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, на фоне грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств», — отметил российский лидер.