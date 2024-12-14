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Регион
14 декабря, 13:01

Путин отметил рост российской экономики, несмотря на беспрецедентные санкции

В России активно растёт государственная экономика, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России».

«Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, на фоне грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств», — отметил российский лидер.

Путин: Все стоящие перед Россией задачи будут выполнены
Путин: Все стоящие перед Россией задачи будут выполнены

Напомним, сегодня, 14 декабря, Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам. Также президент подчеркнул, что Россия сможет выполнить все, задачи, которые перед ней стоят.

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Life.ru

Наталья Афонина
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