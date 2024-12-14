Путин назвал Россию уникальной и самобытной цивилизацией
Россия — уникальная и самобытная цивилизация, а её народ един и многообразен. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».
«В самом названии партии отражена суть нашего курса, образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своем внутреннем многообразии был и будет единым, — чрезвычайно важная вещь», — сказал глава государства.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.
Life.ru