Путин: Россия уверена в себе, шантаж и попытки помешать ничего не дадут

На съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие попытки шантажа и внешнего влияния не смогут подорвать страну. Он подчеркнул, что Россия уверена в себе и чувствует свою правоту и силу.

«Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — сказал российский лидер.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.