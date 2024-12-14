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Регион
14 декабря, 12:22

Путин: Россия уверена в себе, шантаж и попытки помешать ничего не дадут

На съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие попытки шантажа и внешнего влияния не смогут подорвать страну. Он подчеркнул, что Россия уверена в себе и чувствует свою правоту и силу.

«Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — сказал российский лидер.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.

Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций
Путин указал на главный промах Запада в вопросе санкций

Ранее Путин выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Западом в конечном итоге улучшатся. Глава государства отметил, что одновременно с этим важно сохранить и развивать существующее сотрудничество с нынешними партнёрами России. Президент подчеркнул, что нормализация отношений — это естественный процесс, поскольку западные страны заинтересованы в диалоге с Кремлём.

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Life.ru

Александра Мышляева
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