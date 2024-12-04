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4 декабря, 14:35

Путин надеется, что отношения между Россией и Западом нормализуются

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются. Своё мнение глава государства высказал на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Надеюсь произойдёт когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнёрами, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно», — сказал президент России.

Путин добавил, что, несмотря на этот потенциальный процесс нормализации, значительный объём сотрудничества с сегодняшними партнёрами России, дружественными странами, должен сохраниться и получить развитие. Глава государства подчеркнул, что это просто неизбежный процесс.

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Ранее президент РФ ответил на угрозы Дональда Трампа ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС. Путин посоветовал республиканцу вернуться в Белый дом спустя четырёхлетнего отсутствия и увидеть подорванные его предшественниками позиции доллара. По словам российского лидера, преемники и политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты.

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Life.ru / Павел Баранов

Алена Пенчугина
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