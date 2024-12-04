Путин дал совет Трампу после угроз ввести пошлины в 100% против БРИКС

Прежде чем угрожать странам БРИКС пошлинами на товары, новоизбранному президенту США Дональду Трампу стоит вернуться в Белый дом, где он увидит подорванные его предшественниками позиции доллара. Республиканец уже четыре года не был у власти, многое изменилось, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Всё-таки вновь избранный президент 4 года не был в том самом Белом доме, о котором вы упомянули. А за это время произошли определённые изменения в экономике, в мировой и в американской экономике, — сказал Путин.

По словам российского лидера, преемники и политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты.