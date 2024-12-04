«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 14:07

Путин дал совет Трампу после угроз ввести пошлины в 100% против БРИКС

Путин ответил на угрозы Трампа ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Прежде чем угрожать странам БРИКС пошлинами на товары, новоизбранному президенту США Дональду Трампу стоит вернуться в Белый дом, где он увидит подорванные его предшественниками позиции доллара. Республиканец уже четыре года не был у власти, многое изменилось, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Всё-таки вновь избранный президент 4 года не был в том самом Белом доме, о котором вы упомянули. А за это время произошли определённые изменения в экономике, в мировой и в американской экономике, — сказал Путин.

По словам российского лидера, преемники и политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты.

Пушков счёл нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
Пушков счёл нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Недавно Дональд Трамп заявил, что введёт 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Он пообещал закрыть государствам доступ к американскому рынку.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Новости экономики
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar