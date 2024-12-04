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4 декабря, 13:29

Путин рассказал, как экономика Европы переживает разрыв с Россией

Сложности, с которыми сталкивается европейская экономика, частично обусловлены разрывом связей с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Он отметил, что утрата возможности закупать стабильные российские энергоносители по разумным ценам играет значительную роль в этом процессе.

«Я не утверждаю, что исключительно из-за разрыва с Россией немецкая и европейская экономики испытывают трудности, но этот разрыв, безусловно, имеет серьезное значение. Это связано не только с тем, что Германия и другие страны Европы потеряли доступ к стабильным поставкам российских энергоносителей по приемлемым ценам, хотя это действительно важный фактор», — сказал президент России.

Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение российской экономике
Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение российской экономике

Ранее в ходе того же выступления Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами, чьи действия привели к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий.

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Life.ru

Марина Фещенко
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