Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада продемонстрировали свою ненадёжность в качестве партнёров, что привело к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий. Заявление прозвучало на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«В 2022 году наши предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых стран и их руководящих элит. Эти государства проявили себя как ненадежные партнеры, что привело к серьезным последствиям для логистических цепочек и операционных связей, которые формировались на протяжении многих лет», — подчеркнул российский лидер.