Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами
Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада продемонстрировали свою ненадёжность в качестве партнёров, что привело к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий. Заявление прозвучало на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
«В 2022 году наши предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых стран и их руководящих элит. Эти государства проявили себя как ненадежные партнеры, что привело к серьезным последствиям для логистических цепочек и операционных связей, которые формировались на протяжении многих лет», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин назвал чушью обвинения России в ухудшении ситуации в странах Запада. Российский лидер напомнил, что Запад сам отказался от наших энергоносителей, в то время как в Балтийском море продолжает существовать нитка «Северного потока» — «нужно просто кнопку нажать». Однако по политическим мотивам этого не происходит.
Life.ru