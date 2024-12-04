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4 декабря, 12:50

Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами

Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада продемонстрировали свою ненадёжность в качестве партнёров, что привело к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий. Заявление прозвучало на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«В 2022 году наши предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых стран и их руководящих элит. Эти государства проявили себя как ненадежные партнеры, что привело к серьезным последствиям для логистических цепочек и операционных связей, которые формировались на протяжении многих лет», — подчеркнул российский лидер.

Путин: Запад хотел подорвать экономику России, но сделать этого не получилось
Путин: Запад хотел подорвать экономику России, но сделать этого не получилось

Ранее Путин назвал чушью обвинения России в ухудшении ситуации в странах Запада. Российский лидер напомнил, что Запад сам отказался от наших энергоносителей, в то время как в Балтийском море продолжает существовать нитка «Северного потока» — «нужно просто кнопку нажать». Однако по политическим мотивам этого не происходит.

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Life.ru

Марина Фещенко
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