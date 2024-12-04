Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение российской экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что Западные страны стремились добиться стратегического поражения России, включая экономическую сферу, но их усилия потерпели неудачу. Заявление прозвучало в ходе его выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Мы регулярно слышим о том, что Запад ставил перед собой цель нанести России стратегический удар, в том числе в экономике. Они пытались существенно ослабить нашу промышленность, финансовую систему и сферу услуг, создать дефицит товаров на нашем рынке, дестабилизировать рынок труда и снизить уровень жизни граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах», — отметил Путин.