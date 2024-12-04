Путин заявил о росте ВВП России за год на 4,1%

Валовый внутренний продукт (ВВП) России за первые десять месяцев года (январь-октябрь) вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь — октябрь текущего года он увеличился на 4,1%», — сказал глава государства, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

При этом, отметил Путин, главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.