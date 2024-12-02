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2 декабря, 15:30

Путин: Финансирование науки может достичь 2% ВВП ещё до 2030 года

Россия готова увеличить финансирование науки до 2% от ВВП даже раньше запланированного срока в 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в понедельник, 2 декабря.

«Я понимаю, что некоторые вопросы, вероятно, касаются финансирования. Давайте обсудим все эти темы. У нас есть цель, и мы ее достигнем — 2% ВВП должно выделяться на науку к 2030 году. Возможно, мы сможем достичь этих объемов финансирования и раньше», — отметил глава государства.

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Ранее российский лидер отметил важность увеличения зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в высших учебных заведениях. С 1 сентября 2024 года соответствующий проект начали реализовывать в пилотном режиме.

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Life.ru

Марина Фещенко
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