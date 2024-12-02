Путин: Финансирование науки может достичь 2% ВВП ещё до 2030 года

Россия готова увеличить финансирование науки до 2% от ВВП даже раньше запланированного срока в 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в понедельник, 2 декабря.

«Я понимаю, что некоторые вопросы, вероятно, касаются финансирования. Давайте обсудим все эти темы. У нас есть цель, и мы ее достигнем — 2% ВВП должно выделяться на науку к 2030 году. Возможно, мы сможем достичь этих объемов финансирования и раньше», — отметил глава государства.