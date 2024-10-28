Путин: По итогам года ВВП России вырастет на 3,9%, что выше среднемировых темпов

По итогам 2024 года ВВП России вырастет на 3,9%, что выше среднемировых темпов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«По оценкам МВФ рост мирового ВВП ожидается в 2024 году [на уровне] 3,2%», — указал глава государства, отметив, что за восемь месяцев ВВП нашей страны прибавил 4,2%, и рост не останавливается.