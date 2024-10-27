Не возможен: Экономист развеял страхи россиян, переживающих из-за дефолта

В настоящий момент российская экономика переживает не самые лучшие времена, однако россиянам не стоит опасаться возможного дефолта и повторения ситуации 90-х годов. Такое мнение высказал кандидат экономических наук профессор Александр Зобов.

В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт заявил, что несмотря на западные санкции, России удаётся стабилизировать валютный курс, и к концу 2024 года ситуация заметно выровнялась.

«Дефолт России, конечно, не может угрожать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. К концу 2024 года экономика России, её финансовая система достигла стабильного экономического роста, финансовый, банковский сектор вышли на рекордные, по некоторым показателям, результаты», — отметил специалист.

Кроме того, по итогам 2023-2024 годов Россия имеет значительный профицит внешней торговли, а также один из самых больших в мире золотых запасов и устойчивую прибыль в банковском секторе. Нельзя забывать и о том, что госдолг страны — один из самых низких в мире (по отношению к ВВП).