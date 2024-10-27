Не возможен: Экономист развеял страхи россиян, переживающих из-за дефолта
Экономист Зобов заявил, что экономике России не угрожает дефолт
В настоящий момент российская экономика переживает не самые лучшие времена, однако россиянам не стоит опасаться возможного дефолта и повторения ситуации 90-х годов. Такое мнение высказал кандидат экономических наук профессор Александр Зобов.
В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт заявил, что несмотря на западные санкции, России удаётся стабилизировать валютный курс, и к концу 2024 года ситуация заметно выровнялась.
«Дефолт России, конечно, не может угрожать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. К концу 2024 года экономика России, её финансовая система достигла стабильного экономического роста, финансовый, банковский сектор вышли на рекордные, по некоторым показателям, результаты», — отметил специалист.
Кроме того, по итогам 2023-2024 годов Россия имеет значительный профицит внешней торговли, а также один из самых больших в мире золотых запасов и устойчивую прибыль в банковском секторе. Нельзя забывать и о том, что госдолг страны — один из самых низких в мире (по отношению к ВВП).
«Есть проблемы по инфляции, но они не столь масштабны, чтобы серьёзно повлиять на экономическую ситуацию. И Центробанк РФ прогнозирует её снижение к 2026 году до 4–5 %», — резюмировал Зобов.
Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
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