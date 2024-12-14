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Регион
14 декабря, 12:33

Путин: Все стоящие перед Россией задачи будут выполнены

Россия обязательно справится со всеми поставленными перед ней задачами, в том числе касающимися долгосрочной перспективы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены», — подчеркнул глава государства на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

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Кроме того, на съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин напомнил, что никакие попытки шантажа и внешнего влияния не смогут подорвать страну. Он подчеркнул, что Россия уверена в себе и чувствует свою правоту и силу.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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