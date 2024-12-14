Специальная военная операция (СВО)
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Регион
14 декабря, 12:27

Путин отметил смелость и мужество депутатов, принявших участие в СВО

Российский президент Владимир Путин назвал смелыми и мужественными людьми депутатов разных уровней, которые приняли участие в спецоперации. По словам главы государства, этот шаг достоин уважения.

«Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам», — сказал президент на съезде «Единой России».

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.

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Владимир Озеров
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