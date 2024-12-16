Совет ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций
Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций, окончательно утверждён Европейским союзом. Согласно заявлению Совета ЕС, в чёрный список попали 84 физических лица и компании.
«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в документе.
Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР. В запретном списке также оказались перевозящие из РФ нефть танкеры, а также несколько китайских компаний.
Напомним, ранее постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. В новом пакете мер предусмотрены индивидуальные санкции, а также ограничения на деятельность судов третьих стран, оказывающих помощь России.
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