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Регион
16 декабря, 10:19

Совет ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций

Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций, окончательно утверждён Европейским союзом. Согласно заявлению Совета ЕС, в чёрный список попали 84 физических лица и компании.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в документе.

Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР. В запретном списке также оказались перевозящие из РФ нефть танкеры, а также несколько китайских компаний.

Напомним, ранее постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. В новом пакете мер предусмотрены индивидуальные санкции, а также ограничения на деятельность судов третьих стран, оказывающих помощь России.

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Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Оксана Попова
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