Совет ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций

Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций, окончательно утверждён Европейским союзом. Согласно заявлению Совета ЕС, в чёрный список попали 84 физических лица и компании.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в документе.

Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР. В запретном списке также оказались перевозящие из РФ нефть танкеры, а также несколько китайских компаний.