«Пусть подавятся»: Директор Долиной отреагировал на санкции ЕС против певицы

Директор Ларисы Долины Сергей Пудовкин не стал скрывать возмущения, узнав, что против народной артистки России введены санкции ЕС. Он подчеркнул, что сама певица не будет комментировать это «глупости и гадости», потому что звёзды её уровня не обращают внимание на подобное.

Директор Долиной Пудовкин комментирует санкции ЕС против певицы. Видео © Пятый канал

Тем не менее, Пудовкин жёстко раскритиковал ЕС в беседе с Пятым каналом. Он напомнил, что санкции действуют уже почти три года против каждого жителя РФ. Однако невозможно внести каждого в список, потому что «чернила кончатся и бумага», саркастически заметил директор певицы.

«Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — заявил Пудовкин.