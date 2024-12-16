«Пусть подавятся»: Директор Долиной отреагировал на санкции ЕС против певицы
Директор Долиной Пудовкин посоветовал Евросоюзу подавиться санкциями
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Директор Ларисы Долины Сергей Пудовкин не стал скрывать возмущения, узнав, что против народной артистки России введены санкции ЕС. Он подчеркнул, что сама певица не будет комментировать это «глупости и гадости», потому что звёзды её уровня не обращают внимание на подобное.
Директор Долиной Пудовкин комментирует санкции ЕС против певицы. Видео © Пятый канал
Тем не менее, Пудовкин жёстко раскритиковал ЕС в беседе с Пятым каналом. Он напомнил, что санкции действуют уже почти три года против каждого жителя РФ. Однако невозможно внести каждого в список, потому что «чернила кончатся и бумага», саркастически заметил директор певицы.
«Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — заявил Пудовкин.
Ранее Life.ru сообщил, что Совет ЕС сегодня утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной. Европейские чиновники полагают, что певица представляет «угрозу целостности Украины», потому что она поддерживает спецоперацию и даёт концерты на фронте.