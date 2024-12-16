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Регион
16 декабря, 15:22

«Пусть подавятся»: Директор Долиной отреагировал на санкции ЕС против певицы

Директор Долиной Пудовкин посоветовал Евросоюзу подавиться санкциями

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Директор Ларисы Долины Сергей Пудовкин не стал скрывать возмущения, узнав, что против народной артистки России введены санкции ЕС. Он подчеркнул, что сама певица не будет комментировать это «глупости и гадости», потому что звёзды её уровня не обращают внимание на подобное.

Директор Долиной Пудовкин комментирует санкции ЕС против певицы. Видео © Пятый канал

Тем не менее, Пудовкин жёстко раскритиковал ЕС в беседе с Пятым каналом. Он напомнил, что санкции действуют уже почти три года против каждого жителя РФ. Однако невозможно внести каждого в список, потому что «чернила кончатся и бумага», саркастически заметил директор певицы.

«Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — заявил Пудовкин.

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Ранее Life.ru сообщил, что Совет ЕС сегодня утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной. Европейские чиновники полагают, что певица представляет «угрозу целостности Украины», потому что она поддерживает спецоперацию и даёт концерты на фронте.

Борис Эльфанд
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