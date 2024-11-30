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30 ноября, 18:41

Меня довели до слёз: Долина рассказала Life.ru о своих впечатлениях от Северной Кореи

Долина: Северная Корея — удивительная, каждый должен когда-нибудь её посетить

Лариса Долина на концерте. Обложка © VK / Лариса Долина

Лариса Долина на концерте. Обложка © VK / Лариса Долина

Северная Корея — удивительная страна, в которой должен побывать каждый. Об этом корреспонденту Life.ru на фестивале «Легенды Ретро FM» рассказала певица Лариса Долина.

Лариса Долина о Северной Корее. Видео © Life.ru

«Я была с концертом в Северной Корее. [Впечатлило] всё абсолютно. Во-первых, побывать в этой стране, наверное, должен каждый. Для того чтобы просто посмотреть, как там живут люди. Это абсолютно другой мир, для нас не очень понятный, но это их мир, это их страна. У них свои законы, свои порядки и так далее. Но там очень чисто, там очень красиво, там очень вежливые люди. И самое важное, что я для себя отметила, — они очень любят нашу культуру», поделилась певица.

По словам артистки, в северокорейских магазинах и кафе часто звучит российская и советская музыка. А ещё в КНДР везде стоят телевизоры, по которым транслируют все наши новогодние огоньки, концерты к 9 Мая. Жители Северной Кореи любят петь наши песни, особенно им нравится военный жанр. Однажды, услышав родную музыку в сувенирном магазине, Долина растрогалась до слёз.

«Так что это удивительная страна и я считаю, что каждый должен в ней побывать когда-нибудь», подытожила певица.

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Также на фестивале «Легенды Ретро FM» Лариса Долина заявила, что никогда не делала пластических операций. Так она прокомментировала появившиеся в Интернете слухи о том, будто она потратила на косметологические процедуры порядка пяти миллионов рублей.

Юрий Лысенко
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