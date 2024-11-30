Долина резко опровергла слухи о пластической операции за 5 миллионов
Лариса Долина заявила, что никогда не делала пластику
Российская певица Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Лариса Долина опровергла появившиеся недавно в Сети слухи о том, что она сделала себе пластические операции стоимостью в пять миллионов рублей. Соответствующее заявление она озвучила на фестивале «Легенды Ретро FM», где присутствовал корреспондент Life.ru.
Лариса Долина опровергла слухи о пластических операциях за пять миллионов рублей. Видео © Life.ru
«А что, видно [следы пластических операций]? Я не делала пластику вообще. Ну надо что-то придумать. Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи. Вот он и начал. Его Бог накажет, я не буду обращать внимания на это», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Лариса Долина стала жертвой мошенников и потеряла роскошную квартиру в столице, вдобавок отправив обманщикам 200 миллионов рублей. Часть артистка перевела онлайн, оставшееся вручила наличными 53-летней курьерше Анжеле Цырульниковой, которая позже была задержана в Балашихе. Люксовая недвижимость в итоге оказалась оформлена на 34-летнюю мать-одиночку. Долина пытается через суд добиться признания сделки по продаже квартиры недействительной, процесс закрыт от общественности и СМИ. Около недели назад в Казани был задержан ещё один подозреваемый по делу — сотрудник склада Wildberries в подмосковном Коледине. Выяснилось, что его самого завербовали на эту аферу через мессенджер.