Долина резко опровергла слухи о пластической операции за 5 миллионов

Лариса Долина опровергла появившиеся недавно в Сети слухи о том, что она сделала себе пластические операции стоимостью в пять миллионов рублей. Соответствующее заявление она озвучила на фестивале «Легенды Ретро FM», где присутствовал корреспондент Life.ru.

«А что, видно [следы пластических операций]? Я не делала пластику вообще. Ну надо что-то придумать. Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи. Вот он и начал. Его Бог накажет, я не буду обращать внимания на это», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.