По делу об афере с квартирой Ларисы Долиной задержали сотрудника склада Wildberries

Задержан ещё один подозреваемый в афере с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался сотрудник склада Wildberries в Коледино 27-летний Артур К. При обысках у него была обнаружена банковская карта, на которую певица в конце июня перевела 10 млн рублей. Подозреваемый также привлёк к участию в преступной схеме другого фигуранта — ранее арестованного 43-летнего Дмитрия Леонтьева. По версии следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты для переговоров между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги, обналичил более 3,1 млн рублей. Деньги он распределил между собой и соучастниками.