По делу об афере с квартирой Ларисы Долиной задержали сотрудника склада Wildberries
Задержан ещё один подозреваемый в афере с квартирой Ларисы Долиной в Москве
Певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Задержан ещё один подозреваемый в афере с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался сотрудник склада Wildberries в Коледино 27-летний Артур К. При обысках у него была обнаружена банковская карта, на которую певица в конце июня перевела 10 млн рублей. Подозреваемый также привлёк к участию в преступной схеме другого фигуранта — ранее арестованного 43-летнего Дмитрия Леонтьева. По версии следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты для переговоров между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги, обналичил более 3,1 млн рублей. Деньги он распределил между собой и соучастниками.
Жителю Республики Татарстан предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что Артур К. ранее был судим, находился в розыске. Дело на контроле прокуратуры Москвы.
Напомним, Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.