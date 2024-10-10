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10 октября, 09:32

Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Судебный процесс по делу о признании недействительной продажи квартиры Ларисы Долиной проводится в закрытом формате. Данное решение принял Хамовнический суд Москвы, сообщил корреспондент Life.ru.

В зал судебных заседаний не пустили сотрудников прессы. Иск от покупательницы недвижимости Полины Лурье также будет рассмотрен сегодня в закрытом формате.

Суд продлил арест курьерше, которая помогала мошенникам обокрасть Ларису Долину
Суд продлил арест курьерше, которая помогала мошенникам обокрасть Ларису Долину

Напомним, Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Она пыталась опротестовать решение об аресте, но суд оставил её под стражей. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка.

Николай Рюмин
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