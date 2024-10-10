Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной

Судебный процесс по делу о признании недействительной продажи квартиры Ларисы Долиной проводится в закрытом формате. Данное решение принял Хамовнический суд Москвы, сообщил корреспондент Life.ru.

В зал судебных заседаний не пустили сотрудников прессы. Иск от покупательницы недвижимости Полины Лурье также будет рассмотрен сегодня в закрытом формате.