Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной
Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Судебный процесс по делу о признании недействительной продажи квартиры Ларисы Долиной проводится в закрытом формате. Данное решение принял Хамовнический суд Москвы, сообщил корреспондент Life.ru.
В зал судебных заседаний не пустили сотрудников прессы. Иск от покупательницы недвижимости Полины Лурье также будет рассмотрен сегодня в закрытом формате.
Напомним, Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Она пыталась опротестовать решение об аресте, но суд оставил её под стражей. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка.