Суд продлил арест курьерше, которая помогала мошенникам обокрасть Ларису Долину

Московский суд продлил срок ареста курьерше Анжеле Цырульниковой, которая является фигурантом дела о мошеннических действиях в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны на срок 1 месяц, до 3 ноября 2024 года. Цырульникова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в публикации.