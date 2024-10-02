Суд продлил арест курьерше, которая помогала мошенникам обокрасть Ларису Долину
Московский суд продлил срок ареста курьерше Анжеле Цырульниковой, которая является фигурантом дела о мошеннических действиях в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов столицы.
Курьер Анжела Цырульникова в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны на срок 1 месяц, до 3 ноября 2024 года. Цырульникова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в публикации.
Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников и, поддавшись их уловкам, лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отдала злоумышленникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное отдала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже задержали в Балашихе. Известно, что женщина раньше была тренером по пилатесу и растяжке. Она пыталась опротестовать решение об аресте, но суд оставил её под стражей.
У следствия есть основания полагать, что схема курировалась с Украины. Новой владелицей роскошной квартиры стала 34-летняя мать-одиночка. Долина, в свою очередь, попыталась оспорить сделку через суд и попросила приставить к ней государственную охрану из-за непрекращающихся угроз от мошенников.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы