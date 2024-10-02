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2 октября, 14:48

Суд продлил арест курьерше, которая помогала мошенникам обокрасть Ларису Долину

Московский суд продлил срок ареста курьерше Анжеле Цырульниковой, которая является фигурантом дела о мошеннических действиях в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов столицы.

Курьер Анжела Цырульникова в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны на срок 1 месяц, до 3 ноября 2024 года. Цырульникова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в публикации.

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Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников и, поддавшись их уловкам, лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отдала злоумышленникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное отдала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже задержали в Балашихе. Известно, что женщина раньше была тренером по пилатесу и растяжке. Она пыталась опротестовать решение об аресте, но суд оставил её под стражей.

У следствия есть основания полагать, что схема курировалась с Украины. Новой владелицей роскошной квартиры стала 34-летняя мать-одиночка. Долина, в свою очередь, попыталась оспорить сделку через суд и попросила приставить к ней государственную охрану из-за непрекращающихся угроз от мошенников.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Юрий Лысенко
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