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11 сентября, 08:28

Обманутая Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Что о нём известно?

Kp.ru: Лариса Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

В жизни обманутой мошенниками Ларисы Долиной наконец-то началась белая полоса. Она получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Скорее всего, народная артистка России откроет там джазовый клуб.

По данным kp.ru, щедростью отличился 61-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин, которого заметили в компании певицы на фестивале «Новая волна». В своё время мужчина дружил с покойным Арменом Джигарханяном и даже выкупил долю в его квартире, когда мэтр ушёл от жены Татьяны Власовой к молодой Виталине Цымбалюк-Романовской.

Однако после возвращения театрального режиссёра в семью меценат разрешил ему пользоваться проданной долей абсолютно бесплатно. Возможно, именно щедрость и доброта Растегина привлекли Долину. Ходят слухи, что у них роман. Правда, они сами отрицают эту информацию.

«В основе нашего общения — хорошие отношения. Я уважительно отношусь к Ларисе Александровне, но никакого романа у нас нет. Какие-то сумасшедшие люди распускают слухи. Я всегда появляюсь на мероприятиях со своей женой, не знаю, почему говорят про какой-то роман», — возмутился бизнесмен.

В то же время мужчина подтвердил, что именно он подарил Долиной здание в центре Москвы. По его словам, объект расположен около Театра Российской армии. Растегин также уточнил, что клуб готов к открытию, однако певице сейчас не до этого, она решает проблемы с проданной квартирой.

Иосиф Пригожин призвал казнить мошенников, обманувших Долину на 200 млн
Иосиф Пригожин призвал казнить мошенников, обманувших Долину на 200 млн

Напомним, Ларису Долину обманули мошенники. Звезда продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 миллионов рублей. Преступную операцию, предположительно, курировали с Украины. Новой собственницей недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. Певица через суд попыталась признать сделку недействительной. Кроме того, она попросила госохрану из-за постоянных угроз со стороны аферистов.

Борис Эльфанд
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