Обманутая Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Что о нём известно?

В жизни обманутой мошенниками Ларисы Долиной наконец-то началась белая полоса. Она получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Скорее всего, народная артистка России откроет там джазовый клуб.

По данным kp.ru, щедростью отличился 61-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин, которого заметили в компании певицы на фестивале «Новая волна». В своё время мужчина дружил с покойным Арменом Джигарханяном и даже выкупил долю в его квартире, когда мэтр ушёл от жены Татьяны Власовой к молодой Виталине Цымбалюк-Романовской.

Однако после возвращения театрального режиссёра в семью меценат разрешил ему пользоваться проданной долей абсолютно бесплатно. Возможно, именно щедрость и доброта Растегина привлекли Долину. Ходят слухи, что у них роман. Правда, они сами отрицают эту информацию.

«В основе нашего общения — хорошие отношения. Я уважительно отношусь к Ларисе Александровне, но никакого романа у нас нет. Какие-то сумасшедшие люди распускают слухи. Я всегда появляюсь на мероприятиях со своей женой, не знаю, почему говорят про какой-то роман», — возмутился бизнесмен.