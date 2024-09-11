Обманутая Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Что о нём известно?
Kp.ru: Лариса Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника
Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
В жизни обманутой мошенниками Ларисы Долиной наконец-то началась белая полоса. Она получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника. Скорее всего, народная артистка России откроет там джазовый клуб.
По данным kp.ru, щедростью отличился 61-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин, которого заметили в компании певицы на фестивале «Новая волна». В своё время мужчина дружил с покойным Арменом Джигарханяном и даже выкупил долю в его квартире, когда мэтр ушёл от жены Татьяны Власовой к молодой Виталине Цымбалюк-Романовской.
Однако после возвращения театрального режиссёра в семью меценат разрешил ему пользоваться проданной долей абсолютно бесплатно. Возможно, именно щедрость и доброта Растегина привлекли Долину. Ходят слухи, что у них роман. Правда, они сами отрицают эту информацию.
«В основе нашего общения — хорошие отношения. Я уважительно отношусь к Ларисе Александровне, но никакого романа у нас нет. Какие-то сумасшедшие люди распускают слухи. Я всегда появляюсь на мероприятиях со своей женой, не знаю, почему говорят про какой-то роман», — возмутился бизнесмен.
В то же время мужчина подтвердил, что именно он подарил Долиной здание в центре Москвы. По его словам, объект расположен около Театра Российской армии. Растегин также уточнил, что клуб готов к открытию, однако певице сейчас не до этого, она решает проблемы с проданной квартирой.
Напомним, Ларису Долину обманули мошенники. Звезда продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 миллионов рублей. Преступную операцию, предположительно, курировали с Украины. Новой собственницей недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. Певица через суд попыталась признать сделку недействительной. Кроме того, она попросила госохрану из-за постоянных угроз со стороны аферистов.