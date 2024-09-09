Иосиф Пригожин призвал казнить мошенников, обманувших Долину на 200 млн
Иосиф Пригожин и Лариса Долина. Фото © Telegram / iosifprigozhin, dolinaofficial
Иосиф Пригожин призвал жестоко наказать мошенников, обманувших Ларису Долину. Продюсер считает, что тюремное заключение для этих людей — недостаточное наказание, они заслуживают смертную казнь, пишет портал «Страсти».
«Она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство её сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать», — резко высказался муж Валерии.
Он заявил, что ежедневно получает множество звонков от «жуликов». В последнее время ему даже звонили по видео, а однажды с продюсером разговаривал человек его же голосом.
«Представляете, звонит мне я. У меня телефон не записан на меня», — поделился Пригожин.
Мошенники разводили Ларису Долину в течение нескольких месяцев. Они под видом сотрудников спецслужб уговорили певицу продать элитную недвижимость в Москве и перевести деньги на их счета. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Аферисты в том числе взломали соцсети звезды и разместили там посты в поддержку ВСУ. После того, как обман вскрылся, артистка опубликовала полное отчаяния аудиосообщение. Теперь она намерена вернуть свою квартиру через суд. Однако новая владелица тоже не собирается отступать — она подала встречный иск, требуя, чтобы звезда покинула жильё, которое по документам принадлежит ей.