Иосиф Пригожин призвал казнить мошенников, обманувших Долину на 200 млн

Иосиф Пригожин призвал жестоко наказать мошенников, обманувших Ларису Долину. Продюсер считает, что тюремное заключение для этих людей — недостаточное наказание, они заслуживают смертную казнь, пишет портал «Страсти».

«Она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство её сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать», — резко высказался муж Валерии.

Он заявил, что ежедневно получает множество звонков от «жуликов». В последнее время ему даже звонили по видео, а однажды с продюсером разговаривал человек его же голосом.