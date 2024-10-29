Руками – дома, ножом – на людях: Эксперт по этикету и шеф оценили способ Ларисы Долиной есть манты

По правилам манты нужно есть руками, однако в заведении делать это нежелательно. Об этом Life.ru рассказал бренд-шеф Руслан Асташкин, комментируя то, как Лариса Долина потребляет это блюдо с помощью вилки и ножа. По его словам, в ресторане нежелательно пользоваться руками.

«Вся кухня зависит от национальности, от того, где находится продукт. Манты едят руками дома, а в ресторане – ложкой и вилкой, или ножом... Например, узбекский плов дома тоже едят руками, так изначально было. Но сейчас везде плов едят приборами и все к этому привыкли. Вы же не будете в заведении есть его руками. Так что, всё правильно», — отметил бренд-шеф.

Специалист по этикету и правилам общения Надежда Коломацкая также встала на сторону Долиной. По её словам, чтобы всё было эстетично, приборами всё-таки стоит пользоваться.

«Дома, например, мы можем есть руками, а в ресторане всё же не стоит. Это традиционно, да, но в заведении мы можем себе позволить есть приборами», — добавила она, отметив, что если человек не знает, как правильно есть блюдо, он может спросить у официанта.