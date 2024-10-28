«Изнасиловала и расчленила»: В Сети обрушились на Долину за неправильный способ поедания мантов

Народная артистка России Лариса Долина поделилась в соцсетях забавным видео, где она ест манты в ресторане. Певица пошутила, что таким способом она пытается бороться с лишним весом. При этом Долина ела блюдо не по правилам — с использованием вилки и ножа.

Долина ест манты с помощью ножа и вилки. Видео © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / larisa.dolina.official

В начале ролика артистка говорит, как она «продолжает соблюдать диету» и начинает есть блюдо вилком и ножом. Многие пользователей это удивило, а некоторых даже разгневало. Они отметили, что таким способом певица «глумиться» над блюдом.

«Ненавижу, когда так издеваются над мантами», — написал в комментариях один из пользователей.

«Что она вытворяет там с едой?» — возмутился другой.

«Изнасиловала манты и расчленила», — добавил третий.

Вскоре Долина удалила ролик со своей страницы.