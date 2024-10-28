«Изнасиловала и расчленила»: В Сети обрушились на Долину за неправильный способ поедания мантов
В Сети раскритиковали Долину после того, как она съела манты вилкой и ножом
Народная артистка России Лариса Долина поделилась в соцсетях забавным видео, где она ест манты в ресторане. Певица пошутила, что таким способом она пытается бороться с лишним весом. При этом Долина ела блюдо не по правилам — с использованием вилки и ножа.
Долина ест манты с помощью ножа и вилки. Видео © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / larisa.dolina.official
В начале ролика артистка говорит, как она «продолжает соблюдать диету» и начинает есть блюдо вилком и ножом. Многие пользователей это удивило, а некоторых даже разгневало. Они отметили, что таким способом певица «глумиться» над блюдом.
«Ненавижу, когда так издеваются над мантами», — написал в комментариях один из пользователей.
«Что она вытворяет там с едой?» — возмутился другой.
«Изнасиловала манты и расчленила», — добавил третий.
Вскоре Долина удалила ролик со своей страницы.
Ранее стало известно, что Долина вошла в тройку любимых певиц россиян в 2024 году, согласно опросу ВЦИОМ. О том, кто занял первое место, можно узнать в материале по ссылке.
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / larisa.dolina.official