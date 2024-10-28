Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 16:13

«Изнасиловала и расчленила»: В Сети обрушились на Долину за неправильный способ поедания мантов

В Сети раскритиковали Долину после того, как она съела манты вилкой и ножом

Народная артистка России Лариса Долина поделилась в соцсетях забавным видео, где она ест манты в ресторане. Певица пошутила, что таким способом она пытается бороться с лишним весом. При этом Долина ела блюдо не по правилам — с использованием вилки и ножа.

Долина ест манты с помощью ножа и вилки. Видео © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / larisa.dolina.official

В начале ролика артистка говорит, как она «продолжает соблюдать диету» и начинает есть блюдо вилком и ножом. Многие пользователей это удивило, а некоторых даже разгневало. Они отметили, что таким способом певица «глумиться» над блюдом.

«Ненавижу, когда так издеваются над мантами», — написал в комментариях один из пользователей.

«Что она вытворяет там с едой?» — возмутился другой.

«Изнасиловала манты и расчленила», — добавил третий.

Вскоре Долина удалила ролик со своей страницы.

Ранее стало известно, что Долина вошла в тройку любимых певиц россиян в 2024 году, согласно опросу ВЦИОМ. О том, кто занял первое место, можно узнать в материале по ссылке.

Гагарина, Долина и Анна Asti: Опрос показал любимых певиц россиян в 2024 году
Гагарина, Долина и Анна Asti: Опрос показал любимых певиц россиян в 2024 году
Обложка ©

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / larisa.dolina.official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar